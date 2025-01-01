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Киноафиша Сериалы Солдат по кличке Рекс

Солдат по кличке Рекс (2025 - …)

Soldat po klichke Reks 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Продолжительность сериала 0 минут

О чем сериал

Осенью 1943 года разведгруппа Громова выдает себя врагу, отбиваясь от вражеской овчарки, и попадает под миномётный обстрел. Спасённого пса тяжело ранят, и Громов уговаривает хирурга спасти ему жизнь. Восстановившись, пёс отказывается слушаться нового хозяина, и только ефрейтор Мирошников помогает Громову наладить контакт с животным, несмотря на скепсис даже со стороны его невесты, медсестры Марии. Назвав овчарку Рексом, Громов решает воспитать из неё верного товарища-разведчика. Постепенно между ними возникает доверие, но всё меняется, когда появляется бывший хозяин Рекса, стремящийся вернуть псу прежнюю преданность и команды.          Спросить ChatGPT

В ролях
В ролях
Евгений Миллер
Евгений Миллер
Любовь Константинова
Любовь Константинова
Дмитрий Пустильник
Дмитрий Пустильник
Игорь Петров
Максим Важов
Николай Герман
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
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