Осенью 1943 года разведгруппа Громова выдает себя врагу, отбиваясь от вражеской овчарки, и попадает под миномётный обстрел. Спасённого пса тяжело ранят, и Громов уговаривает хирурга спасти ему жизнь. Восстановившись, пёс отказывается слушаться нового хозяина, и только ефрейтор Мирошников помогает Громову наладить контакт с животным, несмотря на скепсис даже со стороны его невесты, медсестры Марии. Назвав овчарку Рексом, Громов решает воспитать из неё верного товарища-разведчика. Постепенно между ними возникает доверие, но всё меняется, когда появляется бывший хозяин Рекса, стремящийся вернуть псу прежнюю преданность и команды. Спросить ChatGPT