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Постер сериала Соло-кемпинг на двоих
Постер сериала Соло-кемпинг на двоих
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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2 постера
Киноафиша Сериалы Соло-кемпинг на двоих

Соло-кемпинг на двоих (2025 - …)

Solo Camping for Two 18+
Год выпуска 2025
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал Tokyo MX
Продолжительность сериала 5 часов 36 минут

О чем сериал

Гэн Кинокура – заядлый путешественник-одиночка, обожающий походы. Устав от суеты города, он выбирается на природу с рюкзаком на спине, проходит многие километры по лесам и ночует в палатке под звёздным небом...  Привычную идиллию, приносящую Гэну умиротворение, нарушает появление студентки Сидзуку Китано, которая мечтает освоить науку соло-кемпинга. Но походы для неподготовленного человека - дело нелёгкое. Всеми правдами и неправдами юная героиня заставляет сурового Гэна стать её наставником и компаньоном по путешествиям, пока она не будет готова к самостоятельной вылазке.  Какие приключения ждут таких разных напарников, и удастся ли им поладить?

Соло-кемпинг на двоих - трейлер первого сезона
Соло-кемпинг на двоих  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Даики Хамано
Сая Аидзава
Mizuki Niizaki
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Соло-кемпинг на двоих»

Серия 3 / Episode 3
Сезон 1 Серия 3
24 июля 2025
Серия 4 / Episode 4
Сезон 1 Серия 4
31 июля 2025
Серия 5 / Episode 5
Сезон 1 Серия 5
7 августа 2025
Серия 6 / Episode 6
Сезон 1 Серия 6
14 августа 2025
Episode 7
Сезон 1 Серия 7
21 августа 2025
Episode 8
Сезон 1 Серия 8
28 августа 2025
Episode 9
Сезон 1 Серия 9
4 сентября 2025
Episode 10
Сезон 1 Серия 10
11 сентября 2025
Episode 11
Сезон 1 Серия 11
18 сентября 2025
Episode 12
Сезон 1 Серия 12
25 сентября 2025
График выхода новых серий
Сезоны
Соло-кемпинг на двоих - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2025, 14 эпизодов
 
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