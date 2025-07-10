Гэн Кинокура – заядлый путешественник-одиночка, обожающий походы. Устав от суеты города, он выбирается на природу с рюкзаком на спине, проходит многие километры по лесам и ночует в палатке под звёздным небом... Привычную идиллию, приносящую Гэну умиротворение, нарушает появление студентки Сидзуку Китано, которая мечтает освоить науку соло-кемпинга. Но походы для неподготовленного человека - дело нелёгкое. Всеми правдами и неправдами юная героиня заставляет сурового Гэна стать её наставником и компаньоном по путешествиям, пока она не будет готова к самостоятельной вылазке. Какие приключения ждут таких разных напарников, и удастся ли им поладить?