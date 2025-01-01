Из шоу зрители смогут узнать, где непосредственно были сняты знаменитые отечественные фильмы и сериалы, а также познакомиться с интересными фактами об этих кинолокациях. Первый выпуск посвящен Калининграду, одним из его ведущих стал известный российский актер Артем Ткаченко («Вампиры средней полосы», «Струны», «Sпарта», «Аванпост»), который сам родом из этого города. Вторым, постоянным ведущим шоу является автор проекта, главный редактор портала Кино-Театр.Ру Жан Просянов. Шоу создано при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и является продолжением интерактивного онлайн-проекта «Кинокарта России», где обозначены точные координаты мест съемок главных отечественных кинолент.