Постеры сериала «Джокер 2. Операция «Капкан»»

После «Фишера» и «Метода» — «Отпечатки»: новый мрачный детектив про убийства с Акиньшиной уже на подходе

Спустя 31 год это культовое аниме наконец получит перезапуск: новый сериал уже анонсировали — что известно?

Даже Килиан Мерфи не спас «Храм костей» от провала: продолжение фильма под вопросом

«Пятнадцать лет лежал без движения»: Бортко официально вернулся с новым фильмом

Только дети СССР вспомнят 5 жутких мультиков по кадрам: заяц из «Ну, погоди!» отдыхает (в этом тесте есть кое-что хуже)

Ищете что-то похожее на «Хрустальный»? Попробуйте этот детектив с Чинаревым – 297+ тысяч зрителей уже оценили

Лишь один российский фильм в 2025 году заработал за границей $1,8 млн — и это не «Мастер и Маргарита» (он на 2-ом месте)

Самый жестокий момент «Морозко» списали с реальной жизни: вот зачем девушек увозили в лес

Тест: угадайте советский фильм по зимнему кадру

«Кровь текла, стоны не стихали»: фильм Кончаловского о «запрещенной» любви был в черных списках СССР дольше 20 лет