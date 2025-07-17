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Киноафиша Сериалы Парни с юга

Парни с юга (2025 - …)

Parni s yuga 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 20 минут
Стрим-сервис Premier
Стрим-сервис Wink
Стрим-сервис Иви
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Два друга, скромный Вартан и авантюрист Гера, работают автомалярами в гаражном кооперативе в одном уютном южном городке. Но денег обоим не хватает. Вартан мечтает о свадьбе с соседкой, в которую он тайно влюблен, а Гера — о красивой жизни. Они решают расширить свой бизнес и открыть модный детейлинг. Для этого герои пытаются заработать на гараж, но каждая попытка заканчивается провалом или убытками. Тем не менее, Вартан и Гера готовятся к открытию детейлинга. Они учатся у конкурентов, но в результате портят машину Вартана, набирают персонал, но попадают на бывших заключенных, которые их обворовывают. У Вартана опускаются руки, он решает отказаться от мечты… Но верный друг Гера неожиданно делает правильный выбор и приходит на помощь. Их ждет еще много веселых приключений на пути к заветной цели.

Парни с юга - трейлер первого сезона
Парни с юга  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Вартан Даниелян
Вартан Даниелян
Георгий Роганян
Олег Громов
Изабэлль Смокова
Александр Житников
Лаура Даниелян
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
7 IMDb
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Сезоны
Парни с юга - Сезон 1 Сезон 1
2025, 10 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Vasilisa Pimenova 21 июля 2025, 16:36
Очень прикольный сериал ,всей семьёй ждём 2 сезон, пожалуйста
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