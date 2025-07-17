Два друга, скромный Вартан и авантюрист Гера, работают автомалярами в гаражном кооперативе в одном уютном южном городке. Но денег обоим не хватает. Вартан мечтает о свадьбе с соседкой, в которую он тайно влюблен, а Гера — о красивой жизни. Они решают расширить свой бизнес и открыть модный детейлинг. Для этого герои пытаются заработать на гараж, но каждая попытка заканчивается провалом или убытками. Тем не менее, Вартан и Гера готовятся к открытию детейлинга. Они учатся у конкурентов, но в результате портят машину Вартана, набирают персонал, но попадают на бывших заключенных, которые их обворовывают. У Вартана опускаются руки, он решает отказаться от мечты… Но верный друг Гера неожиданно делает правильный выбор и приходит на помощь. Их ждет еще много веселых приключений на пути к заветной цели.