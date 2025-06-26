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Постер сериала Сон во сне
Постер сериала Сон во сне
Постер сериала Сон во сне
Постер сериала Сон во сне
Постер сериала Сон во сне
Постер сериала Сон во сне
Постер сериала Сон во сне
Постер сериала Сон во сне
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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8 постеров
Киноафиша Сериалы Сон во сне

Сон во сне (2025 - 2025)

Shu juan yi meng 18+
Год выпуска 2025
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 44 минуты
Стрим-сервис iQiyi
Продолжительность сериала 29 часов 20 минут

О чем сериал

Что случится, если проживать «день сурка» внутри захватывающей и атмосферной дорамы? Получится «Сон во сне» — нелинейное китайское фэнтези о девушке по имени Сун Сяоюй. Неудачливая актриса внезапно становится Сун Имэн, героиней вымышленного мира, придуманного сценаристами. В нем она лишь жертва, обреченная на страдания от рук главного злодея Наньхэна. Попав внутрь еще не снятой дорамы, девушка пытается бороться с предначертанным, но каждый шаг оборачивается жестокими последствиями. В этой альтернативной реальности все живут по заданным ролям: кто-то тонет в придворных интригах, а кто-то задыхается в бешеной гонке за любовью. И лишь когда герои начинают видеть друг в друге людей, а не персонажей, появляется шанс вырваться за пределы этого кошмарного сна. Получится ли у Сун Сяоюй стать ответственной за свою судьбу, а не просто актрисой, отыгрывающей реплики из сценария?

В ролях
В ролях
Ли Итун
Лю Юйнин
Бэмби Чжу
Wang You Shuo
Chengsi Wang
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Сезоны
Сон во сне - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2025, 40 эпизодов
 
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