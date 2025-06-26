Что случится, если проживать «день сурка» внутри захватывающей и атмосферной дорамы? Получится «Сон во сне» — нелинейное китайское фэнтези о девушке по имени Сун Сяоюй. Неудачливая актриса внезапно становится Сун Имэн, героиней вымышленного мира, придуманного сценаристами. В нем она лишь жертва, обреченная на страдания от рук главного злодея Наньхэна. Попав внутрь еще не снятой дорамы, девушка пытается бороться с предначертанным, но каждый шаг оборачивается жестокими последствиями. В этой альтернативной реальности все живут по заданным ролям: кто-то тонет в придворных интригах, а кто-то задыхается в бешеной гонке за любовью. И лишь когда герои начинают видеть друг в друге людей, а не персонажей, появляется шанс вырваться за пределы этого кошмарного сна. Получится ли у Сун Сяоюй стать ответственной за свою судьбу, а не просто актрисой, отыгрывающей реплики из сценария?