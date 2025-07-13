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Постер сериала Дневник коронера
Постер сериала Дневник коронера
Постер сериала Дневник коронера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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3 постера
Киноафиша Сериалы Дневник коронера

Дневник коронера (2025 - …)

Zhao Xue Lu 18+
Год выпуска 2025
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис iQiyi
Продолжительность сериала 31 час 40 минут

О чем сериал

История рассказывает о Шэнь Вань, дочери высокопоставленного чиновника Верховного суда Шэнь И, чья семья была уничтожена после того, как их замешали в деле принца Цзиня. Шэнь Вань удаётся бежать в Цзинчжоу, выдав себя за Цинь Вань, Девятую госпожу из семьи Цинь. Раньше её считали мягкой и беззащитной, но теперь она «резко меняется». Она не только искусно лечит болезни и спасает жизни, но и мастерски проводит вскрытия, расследуя преступления. Ей даже удаётся усмирить коварную тётку, сводную сестру, наложниц и хитрых слуг в доме Цинь.  Во время расследований Цинь Вань встречает Янь Чи, наследного принца князя Жуя. Янь Чи полон решимости очистить имя принца Цзиня, и эта цель совпадает с миссией Цинь Вань — реабилитировать своего отца. Вместе они возвращаются в столицу, по пути раскрывая череду загадочных дел. После их возвращения обнаружение скелета приводит к пересмотру дела принца Цзиня. Чем глубже они копают, тем ближе подбираются к истине, пока наконец не раскрывают шокирующую тайну, скрытую в глубинах дворца.

В ролях
В ролях
Лэнди Ли
Yu Cheng En
Shen Yu Jie
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 2 голоса
8.1 IMDb
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Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Дневник коронера»

Episode 25
Сезон 1 Серия 25
23 июля 2025
Episode 26
Сезон 1 Серия 26
23 июля 2025
Episode 27
Сезон 1 Серия 27
24 июля 2025
Episode 28
Сезон 1 Серия 28
24 июля 2025
Episode 29
Сезон 1 Серия 29
25 июля 2025
Episode 30
Сезон 1 Серия 30
25 июля 2025
Episode 31
Сезон 1 Серия 31
26 июля 2025
Episode 32
Сезон 1 Серия 32
26 июля 2025
Episode 33
Сезон 1 Серия 33
27 июля 2025
Episode 34
Сезон 1 Серия 34
27 июля 2025
График выхода новых серий
Сезоны
Дневник коронера - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2025, 38 эпизодов
 
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