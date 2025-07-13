История рассказывает о Шэнь Вань, дочери высокопоставленного чиновника Верховного суда Шэнь И, чья семья была уничтожена после того, как их замешали в деле принца Цзиня. Шэнь Вань удаётся бежать в Цзинчжоу, выдав себя за Цинь Вань, Девятую госпожу из семьи Цинь. Раньше её считали мягкой и беззащитной, но теперь она «резко меняется». Она не только искусно лечит болезни и спасает жизни, но и мастерски проводит вскрытия, расследуя преступления. Ей даже удаётся усмирить коварную тётку, сводную сестру, наложниц и хитрых слуг в доме Цинь. Во время расследований Цинь Вань встречает Янь Чи, наследного принца князя Жуя. Янь Чи полон решимости очистить имя принца Цзиня, и эта цель совпадает с миссией Цинь Вань — реабилитировать своего отца. Вместе они возвращаются в столицу, по пути раскрывая череду загадочных дел. После их возвращения обнаружение скелета приводит к пересмотру дела принца Цзиня. Чем глубже они копают, тем ближе подбираются к истине, пока наконец не раскрывают шокирующую тайну, скрытую в глубинах дворца.