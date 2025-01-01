Меню
Постер сериала Галерея Вельвет
Киноафиша Сериалы Галерея Вельвет Сезоны

Галерея Вельвет, список сезонов

Velvet 18+
Год выпуска 2014
Страна Испания
Эпизод длится 1 час 15 минут
Телеканал Antena 3

Рейтинг сериала

5.9
Оцените 10 голосов
8 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Галерея Вельвет»
Галерея Вельвет - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
15 эпизодов 17 февраля 2014 - 26 мая 2014
 
Галерея Вельвет - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
14 эпизодов 21 октября 2014 - 23 февраля 2015
 
Галерея Вельвет - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
15 эпизодов 10 сентября 2015 - 17 декабря 2015
 
Галерея Вельвет - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
12 эпизодов 5 октября 2016 - 21 декабря 2016
 
