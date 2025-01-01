Меню
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Галерея Вельвет
Сезоны
Галерея Вельвет, список сезонов
Velvet
18+
Год выпуска
2014
Страна
Испания
Эпизод длится
1 час 15 минут
Телеканал
Antena 3
Рейтинг сериала
5.9
Оцените
10
голосов
8
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Галерея Вельвет»
Сезон 1 / Season 1
15 эпизодов
17 февраля 2014 - 26 мая 2014
Сезон 2 / Season 2
14 эпизодов
21 октября 2014 - 23 февраля 2015
Сезон 3 / Season 3
15 эпизодов
10 сентября 2015 - 17 декабря 2015
Сезон 4 / Season 4
12 эпизодов
5 октября 2016 - 21 декабря 2016
