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Постер сериала Далеко от тебя
Постер сериала Далеко от тебя
Постер сериала Далеко от тебя
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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3 постера
Киноафиша Сериалы Далеко от тебя

Далеко от тебя (2019 - 2019)

Lontano da te 18+
Год выпуска 2019
Страна Испания/Италия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Продолжительность сериала 8 часов 0 минут

О чем сериал

Яркая, красивая и молодая танцовщица из Испании Кандела буквально натыкается в аэропорту Праги на Массимо, импозантного итальянского бизнесмена. Каждый из них отправляется к себе домой, но каким-то образом продолжают постоянно встречать друг другу. Жизнь Канделы сложна: маленький сын, бывший муж в тюрьме, финансовые трудности, в то время как Массимо должен жениться и отчаянно пытается сохранить свой бизнес на плаву. Несмотря на расстояние в тысячи километров между ними, они магически материализуются в сознании друг друга и постоянно общаются, часто в самые неудобные моменты. Все вокруг думают, что они чокнутые — ведь друг друга видят только они одни. Постепенно для них это становится привычным и они разговаривают, препираются, дают советы и помогают. Галлюцинация? Заблуждение? Или это так Вселенная показывает, что они созданы друг для друга?

В ролях
В ролях
Иван Франек
Иван Франек
Мариола Фуэнтес
Алессандро Тибери
Алессандро Тибери
Валерия Билелло
Валерия Билелло
Памела Виллорези
Памела Виллорези
Теко Селио
Теко Селио
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Сезоны
Далеко от тебя - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
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