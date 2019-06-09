Яркая, красивая и молодая танцовщица из Испании Кандела буквально натыкается в аэропорту Праги на Массимо, импозантного итальянского бизнесмена. Каждый из них отправляется к себе домой, но каким-то образом продолжают постоянно встречать друг другу. Жизнь Канделы сложна: маленький сын, бывший муж в тюрьме, финансовые трудности, в то время как Массимо должен жениться и отчаянно пытается сохранить свой бизнес на плаву. Несмотря на расстояние в тысячи километров между ними, они магически материализуются в сознании друг друга и постоянно общаются, часто в самые неудобные моменты. Все вокруг думают, что они чокнутые — ведь друг друга видят только они одни. Постепенно для них это становится привычным и они разговаривают, препираются, дают советы и помогают. Галлюцинация? Заблуждение? Или это так Вселенная показывает, что они созданы друг для друга?