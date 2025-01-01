Ведущий шоу — актер Роман Маякин предстает в роли Смотрителя маяка – человека, ставшего символическим проводником по важным и добрым новостям со всей страны. Он уезжает из столицы на край России, где поселяется рядом с Токаревским маяком. Отсюда Роман будет делиться с аудиторией историями, которые вдохновляют, придают сил и помогают находить опору. Маяк в проекте – это не только географическая точка, но и метафора. Так же как маяк освещает путь кораблям в море, герой шоу помогает зрителю увидеть свет в происходящем — через науку, культуру, традиции, инициативы, технологии и человеческие поступки. Именно поэтому охват тем и героев не ограничен только Дальним Востоком — шоу рассказывает о людях и событиях со всей страны.