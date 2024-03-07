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Киноафиша Сериалы Ванильное небо

Ванильное небо (2024 - 2024)

Vanilnoe nebo 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Epic Media
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Главная героиня Катя – ведущая популярной радиопрограммы на станции «Ванильное небо». Её острые выпуски с феминисткой тематикой собирали большую аудиторию. Но последнее время рейтинги начали падать, и руководство решает пригласить в напарники Кати Боба, популярного блогера с образом мачо. Взгляды парня полны шовинизма, и отношения новоиспечённых коллег, ясное дело, не складываются. Однако их совместные эфиры, полные противостояния и споров, начинают пользоваться популярностью. Это только накаляет страсти, и скоро герои оказываются втянуты в неожиданное романтическое соперничество.

В ролях
В ролях
Юлия Яблонская
Юлия Яблонская
Светлана Листова
Светлана Листова
Дмитрий Бурукин
Дмитрий Бурукин
Василий Мичков
Василий Мичков
Анна Воркуева
Михаил Грищенко
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Ванильное небо - Сезон 1 Сезон 1
2024, 4 эпизода
 
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