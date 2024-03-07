Главная героиня Катя – ведущая популярной радиопрограммы на станции «Ванильное небо». Её острые выпуски с феминисткой тематикой собирали большую аудиторию. Но последнее время рейтинги начали падать, и руководство решает пригласить в напарники Кати Боба, популярного блогера с образом мачо. Взгляды парня полны шовинизма, и отношения новоиспечённых коллег, ясное дело, не складываются. Однако их совместные эфиры, полные противостояния и споров, начинают пользоваться популярностью. Это только накаляет страсти, и скоро герои оказываются втянуты в неожиданное романтическое соперничество.