Команда Флоры — это группа юных героев, готовых прийти на помощь природе в любой момент. Каждый день они реагируют на сигнал «Зелёной тревоги», чтобы остановить экологические бедствия, разобраться в причинах проблем и научить окружающих бережному отношению к миру. С помощью силы растений и уникальных изобретений команда отправляется в самые разные уголки страны — от дальних морей до мегаполисов. Они объяснят, почему пластиковый пакет в океане может стоить жизни морским обитателям, как правильно утилизировать батарейки и почему экзотические животные не должны жить вдали от своей природной среды.