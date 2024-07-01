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Постер сериала Команда Флоры. Экопатруль
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Киноафиша Сериалы Команда Флоры. Экопатруль

Команда Флоры. Экопатруль (2024 - 2024)

Komanda Flory. Ekopatrul 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 10 минут
Телеканал Карусель
Продолжительность сериала 1 час 40 минут

О чем сериал

Команда Флоры — это группа юных героев, готовых прийти на помощь природе в любой момент. Каждый день они реагируют на сигнал «Зелёной тревоги», чтобы остановить экологические бедствия, разобраться в причинах проблем и научить окружающих бережному отношению к миру. С помощью силы растений и уникальных изобретений команда отправляется в самые разные уголки страны — от дальних морей до мегаполисов. Они объяснят, почему пластиковый пакет в океане может стоить жизни морским обитателям, как правильно утилизировать батарейки и почему экзотические животные не должны жить вдали от своей природной среды.

В ролях Персонажи
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Сезоны
Команда Флоры. Экопатруль - Сезон 1 Сезон 1
2024, 10 эпизодов
 
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