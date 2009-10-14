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Постер сериала Айрис
Постер сериала Айрис
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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2 постера
Киноафиша Сериалы Айрис

Айрис (2009 - 2013)

Airiseu 18+
Год выпуска 2009
Страна Южная Корея
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал KBS2
Продолжительность сериала 40 часов 0 минут

О чем сериал

Ким Хён-джон и Чин Са-у – неразлучные друзья. Поcле поступления в спецназ они оба попадают в поле зрения секретной организации NSS, главная цель которой – объединение Корейского полуострова. Пройдя подготовку и став агентами NSS, друзья неожиданно встречают Чхве Сын-хи, девушку, которую каждый из них видел всего один раз, но для обоих это была любовь с первого взгляда. Для молодых людей начинаются шпионские будни, счастье любви и муки ревности. Они ещё не знают, что где-то в США скрывается враждебная NSS группа убийц под названием Айрис, которая держит их всех под прицелом.

Айрис - трейлер
Айрис  трейлер
В ролях
В ролях
Ли Бен-хон
Ли Бен-хон
Чон Джун-хо
Юн Ду-джун
Лим Су-хян
Ким Тхэ-хи
Чан Хён-нин
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Сезоны
Айрис - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2009, 20 эпизодов
 
Айрис - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2013, 20 эпизодов
 
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