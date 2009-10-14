Ким Хён-джон и Чин Са-у – неразлучные друзья. Поcле поступления в спецназ они оба попадают в поле зрения секретной организации NSS, главная цель которой – объединение Корейского полуострова. Пройдя подготовку и став агентами NSS, друзья неожиданно встречают Чхве Сын-хи, девушку, которую каждый из них видел всего один раз, но для обоих это была любовь с первого взгляда. Для молодых людей начинаются шпионские будни, счастье любви и муки ревности. Они ещё не знают, что где-то в США скрывается враждебная NSS группа убийц под названием Айрис, которая держит их всех под прицелом.