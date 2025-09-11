Где искать Олега Гааса: 5 ярких проектов с актером13 сентября ТНТ покажет финальный выпуск полюбившегося зрителям шоу «Погоня» — масштабной городской игры на выносливость, скорость и стратегию. Правила просты: 15 участников — среди них звезды, блогеры и обычные люди — на протяжении 80 минут скрываются от Ловцов. Дерзкими и стильными ведущими проекта стали Вячеслав Чепурченко и Олег Гаас. К финалу «Погони» собрали яркие фильмы и сериалы с участием Олега.
Актер Михаил Кукота ответил на вопросы КиноафишиВ это воскресенье на ТНТ выйдет новый выпуск спортивного хоррор-забега звезд в «Погоне». Это шоу, в котором знаменитости бегают по районам Москвы от таинственных ловцов в черных костюмах. Сможешь убежать — заберешь крупную сумму. Если поймают — игра окончена. Михаил Кукота, один из участников, ответил на вопросы Киноафиши.