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Постер сериала Седьмая руна
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Киноафиша Сериалы Седьмая руна

Седьмая руна (2015 - 2015)

Sedmaya runa 18+
Год выпуска 2015
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал 9 канал Израиль+
Продолжительность сериала 6 часов 40 минут

О чем сериал

Мистический детектив об убийствах и современных язычниках. Следователь Олег Нестеров отправляется в город Заозерск, чтобы расследовать загадочную гибель девушки, которую обнаружили в лесу. Выясняется, что она участвовала в ролевых играх по мотивам финно-карельского эпоса «Калевала». Местные «ролевики» отрицают связь с убийством, а студентка Вера, которая активно участвует в организации тематических игр, решает помочь в расследовании. Вскоре за первым трупом появляются новые жертвы, и становится ясно, что за преступлениями стоят не обычные студенты, а люди, наделённые иной властью, возможно, связанной с потусторонними силами.
 

В ролях
В ролях
Юрий Колокольников
Юрий Колокольников
Агния Кузнецова
Агния Кузнецова
Юлия Снигирь
Юлия Снигирь
Роман Мадянов
Роман Мадянов
Дарья Екамасова
Дарья Екамасова
Юрий Цурило
Юрий Цурило
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Сезоны
Седьмая руна - Сезон 1 Сезон 1
2015, 8 эпизодов
 
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