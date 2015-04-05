Мистический детектив об убийствах и современных язычниках. Следователь Олег Нестеров отправляется в город Заозерск, чтобы расследовать загадочную гибель девушки, которую обнаружили в лесу. Выясняется, что она участвовала в ролевых играх по мотивам финно-карельского эпоса «Калевала». Местные «ролевики» отрицают связь с убийством, а студентка Вера, которая активно участвует в организации тематических игр, решает помочь в расследовании. Вскоре за первым трупом появляются новые жертвы, и становится ясно, что за преступлениями стоят не обычные студенты, а люди, наделённые иной властью, возможно, связанной с потусторонними силами.