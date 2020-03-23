Прыткая кошка Лапша и неуклюжий пёс Булочка переезжают жить из города на ферму и знакомятся с местными обитателями, каждый из которых ревностно охраняет свою территорию. Кого только они не встречают на новом месте: под кроватью затаилась летучая мышь, во дворе в своей норе обосновался крот, а в луже — беззаботный поросёнок. Наглый пони норовит стащить их любимое лакомство, а грозная утка открывает на них охоту. Лапша и Булочка вынуждены объединиться, чтобы противостоять деревенским жителям и преодолеть все трудности. Смогут ли они найти общий язык с новыми соседями и подружиться с ними?