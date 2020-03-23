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Постер сериала Лапша и булочка
Постер сериала Лапша и булочка
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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2 постера
Киноафиша Сериалы Лапша и булочка

Лапша и булочка (2020 - 2020)

Noodle & Bun 18+
Год выпуска 2020
Страна ЮАР
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 15 минут
Стрим-сервис YouTube Premium
Продолжительность сериала 3 часа 15 минут

О чем сериал

Прыткая кошка Лапша и неуклюжий пёс Булочка переезжают жить из города на ферму и знакомятся с местными обитателями, каждый из которых ревностно охраняет свою территорию. Кого только они не встречают на новом месте: под кроватью затаилась летучая мышь, во дворе в своей норе обосновался крот, а в луже — беззаботный поросёнок. Наглый пони норовит стащить их любимое лакомство, а грозная утка открывает на них охоту. Лапша и Булочка вынуждены объединиться, чтобы противостоять деревенским жителям и преодолеть все трудности. Смогут ли они найти общий язык с новыми соседями и подружиться с ними?

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.8 IMDb
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Сезоны
Лапша и булочка - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 13 эпизодов
 
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