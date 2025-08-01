Меню
Сериалы
Повелитель тайн
Статьи
Вся информация о сериале
Как «Повелитель тайн», но не ломают мозг: 3 похожих аниме с атмосферной эстетикой — про вампиров, мафию и… книги
К тому же, все они уже вышли целиком.
3 комментария
1 августа 2025 08:56
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
Форма все еще роскошная, но содержание-то где?
Написать
23 июля 2025 17:09
«Повелитель тайн» никогда не станет круче «Поднятие уровня в одиночку» — и хейтерам Сон Джин-Ву с этим придется смириться
Уж слишком разными по настроению оказались тайтлы.
7 комментариев
18 июля 2025 11:50
Ничего не понятно, но очень интересно: сколько серий у аниме «Повелитель тайн» — свежего хита, получившего 8.8 на IMDb
Если решили познакомиться с новинкой, то как раз успеете все нагнать.
Написать
18 июля 2025 08:56
Финал главного аниме лета-2025 зрители увидят только осенью: когда ждать новых серий «Повелителя тайн»
Проект моментально начал набирать популярность уже после двух первых эпизодов.
5 комментариев
3 июля 2025 15:13
Скатились к 3-й серии? Фанаты переживают из-за «Повелителя тайн» — неожиданно, но причина в... «Поднятии уровня»
Bloodborne от китайцев выглядит потрясно, но выглядит как Джин Ву в шляпе.
4 комментария
30 июня 2025 19:34
Поднятие уровня в Ярнаме: новое китайское аниме уже назвали неофициальной экранизацией Bloodborne
Тот случай, когда исекай не стыдно смотреть.
3 комментария
28 июня 2025 18:36
Поспешишь — Сон Джин Ву насмешишь: самое ожидаемое аниме года станет самым провальным — шоураннеры сами себя закопали
Практически нет шансов удачно перенести первоисточник на экран ТВ.
Написать
26 июня 2025 07:29
«Это следующее “Поднятие уровня”»: критики и зрители в один голос «короновали» новое китайское аниме «наследником» Сон Джин Ву
Всем, кто ждет 3 сезон «соло прокачки», посвящается.
7 комментариев
25 июня 2025 11:21
