В 2007 году 16-летняя Цяо Цин Юй вместе с семьей переезжает в новый город, чтобы убежать от ужасной трагедии — загадочной смерти сестры. Но Цин Юй не намерена оставаться в неведении до конца своих дней. Объединившись с одноклассником Мин Шэном, девушка начинает искать правду, шаг за шагом раскрывая шокирующие тайны прошлого. На этом непростом пути ей предстоит столкнуться с предательством и болью утраты, но также обрести поддержку, любовь и внутреннюю силу. Эта история — о взрослении, поиске справедливости и исцелении.