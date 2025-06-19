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Киноафиша Сериалы Возрожденная

Возрожденная (2025 - 2025)

Huan Yu 18+
Год выпуска 2025
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Tencent QQ
Продолжительность сериала 17 часов 15 минут

О чем сериал

В 2007 году 16-летняя Цяо Цин Юй вместе с семьей переезжает в новый город, чтобы убежать от ужасной трагедии — загадочной смерти сестры. Но Цин Юй не намерена оставаться в неведении до конца своих дней. Объединившись с одноклассником Мин Шэном, девушка начинает искать правду, шаг за шагом раскрывая шокирующие тайны прошлого. На этом непростом пути ей предстоит столкнуться с предательством и болью утраты, но также обрести поддержку, любовь и внутреннюю силу. Эта история — о взрослении, поиске справедливости и исцелении.

В ролях
В ролях
Чжан Цзинъи
Cui Hang
Чжоу Ижань
Tim Huang
Лю Ясэ
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 8 голосов
7.8 IMDb
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Сезоны
Возрожденная - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2025, 23 эпизода
 
Отзывы о сериале
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