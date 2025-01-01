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Киноафиша Сериалы Планетяне

Планетяне (2025 - …)

Planetyane 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал ТНТ
Продолжительность сериала 0 минут

О чем сериал

Два представителя внеземной цивилизации отправлены на Землю, чтобы найти пропавшего сына Императора и помочь ему завершить секретную миссию. Инопланетяне мимикрируют под людей и выдают себя за обычную пару Антона и Марину. Чтобы не привлекать внимания, они пытаются делать всё то же самое, что и окружающие: ходить на работу, общаться с друзьями и коллегами, заниматься бытом. Поначалу пришельцам приходится очень сложно. Однако они привыкают, а Антон видит в земной жизни всё больше плюсов и не хочет возвращаться на родную планету.

В ролях
В ролях
Максим Лагашкин
Максим Лагашкин
Алексей Розин
Алексей Розин
Екатерина Стулова
Екатерина Стулова
Марина Доможирова
Марина Доможирова
Тарас Кузьмин
Тарас Кузьмин
Елизавета Гончаренко
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
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