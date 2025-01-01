Два представителя внеземной цивилизации отправлены на Землю, чтобы найти пропавшего сына Императора и помочь ему завершить секретную миссию. Инопланетяне мимикрируют под людей и выдают себя за обычную пару Антона и Марину. Чтобы не привлекать внимания, они пытаются делать всё то же самое, что и окружающие: ходить на работу, общаться с друзьями и коллегами, заниматься бытом. Поначалу пришельцам приходится очень сложно. Однако они привыкают, а Антон видит в земной жизни всё больше плюсов и не хочет возвращаться на родную планету.