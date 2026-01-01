Где снимали известные сцены
Дом Балларда
Paradise Cove — Тихоокеанское шоссе, д. 28128, Малибу, Калифорния, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
место съёмок
Пирс Венеции, набережная у Вашингтон‑бульвара, Венеция, Лос‑Анджелес, Калифорния, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
место съёмок
Округ Лос-Анджелес, Калифорния, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
место съёмок
Венис‑Бич, Лос‑Анджелес, Калифорния, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
место съёмок
долина Сан-Фернандо, Лос-Анджелес, Калифорния, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
место съёмок
Южная Калифорния, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
место съёмок
Лос-Анджелес, Калифорния, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
место съёмок
Норт-Хиллз, Лос-Анджелес, Калифорния, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱