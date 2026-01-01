Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Доктор Гаф» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Баллард Места съёмок

Места и даты съемок сериала Баллард

Где снимали известные сцены

Дом Балларда
Paradise Cove — Тихоокеанское шоссе, д. 28128, Малибу, Калифорния, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
место съёмок
Пирс Венеции, набережная у Вашингтон‑бульвара, Венеция, Лос‑Анджелес, Калифорния, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
место съёмок
Округ Лос-Анджелес, Калифорния, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
место съёмок
Венис‑Бич, Лос‑Анджелес, Калифорния, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
место съёмок
долина Сан-Фернандо, Лос-Анджелес, Калифорния, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
место съёмок
Южная Калифорния, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
место съёмок
Лос-Анджелес, Калифорния, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
место съёмок
Норт-Хиллз, Лос-Анджелес, Калифорния, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Сюжета почти нет, а смотреть хочется: зрители неожиданно полюбили сериал «Трешка» на СТС — «Алла Михеева – топ»
Пересмотрите «Терминатора» — и заметите странность: миллионы зрителей давно смущает одна деталь в культовом фильме
Уже больше 10 лет зрители ждут 4 сезон «Ганнибала»: и только сейчас создатели объяснили, почему он до сих пор не вышел
Шанса не было: даже Селин не смог бы спасти Дукалиса — вспоминаем трагичный итог «Ментов»
Джордж Лукас за «Звездные войны» заработал больше, чем сиквелы «Аватара» вместе взятые – хватит на несколько жизней
320 000 000 просмотров – слёз еще больше: над этой серией «Маши и медведя» россияне рыдают в три ручья, а иностранцы не понимают подвоха
Лучший фильм в карьере Райана Гослинга выходит 26 марта — столько похвалы еще не получал: даже «Бегущий по лезвию» был не так крут
Этот фильм СССР не зря оценили на 7.7: его обожал даже Бергман – в главной роли звезда «Москва слезам не верит»
Иностранцы глянули советскую экранизацию Булгакова : «Мастер и Маргарита» даже рядом не стоит – не зря у фильма 7.7 на IMDb
Как в «Маше и Медведе»: 3 способа покрасить яйца к Пасхе – справится даже ребёнок (и никаких красителей из магазина)
У Кэмерона резко изменились планы на «Аватара 4»: главным злодеем «Всадника тулкуна» станет вовсе не Куоритч
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше