Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Баллард Статьи

Статьи о сериале «Баллард»

Статьи о сериале «Баллард» Вся информация о сериале
Кадры из сериалов «Убрать Милли Блэк» и «Баллард»
Глянуть серию и уснуть? Не надейтесь! Эти 3 свежих детектива с оценкой 100/100 нужно смотреть залпом — и плевать, что завтра на работу Вечер пролетит незаметно. И ночь. И... в смысле, это что, рассвет?
Написать
28 июля 2025 17:09
Этот сериал НТВ триумфально статанул, а закончился разочарованием — почему фанаты называют его финал предательством?
Если бы все показали в фильмах, то «Властелин колец» шел бы годами: как долго Гэндальф искал Кольцо Всевластия?
Чем на самом деле занимаются выпускники Хогвартса после учебы? Ответ разочарует фанатов
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше