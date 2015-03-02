Жизнь главного героя, 25-летнего бармена Славы, меняется в один момент, когда под дверью своей квартиры он находит корзинку с шестимесячной девочкой и запиской. Оказывается, одна из многочисленных бывших подружек Славы стала мамой, но воспитывать дочку не собирается, и теперь у новоиспеченного папаши два варианта: отдать ребенка в детдом и продолжить беззаботную жизнь или взяться за воспитание младенца. Несмотря на уговоры друзей, Слава решает оставить дочь, ведь для него это отличный шанс доказать окружающих и самому себе, что он взрослый самостоятельный человек. Правда, о последствиях такого решения он пока даже не подозревает…