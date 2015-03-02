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Киноафиша Сериалы Папа на вырост

Папа на вырост (2015 - 2015)

Papa na vyrost 18+
Год выпуска 2015
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал СТС
Продолжительность сериала 8 часов 20 минут

О чем сериал

Жизнь главного героя, 25-летнего бармена Славы, меняется в один момент, когда под дверью своей квартиры он находит корзинку с шестимесячной девочкой и запиской. Оказывается, одна из многочисленных бывших подружек Славы стала мамой, но воспитывать дочку не собирается, и теперь у новоиспеченного папаши два варианта: отдать ребенка в детдом и продолжить беззаботную жизнь или взяться за воспитание младенца. Несмотря на уговоры друзей, Слава решает оставить дочь, ведь для него это отличный шанс доказать окружающих и самому себе, что он взрослый самостоятельный человек. Правда, о последствиях такого решения он пока даже не подозревает…

В ролях
В ролях
Ефим Петрунин
Ефим Петрунин
Яна Гурьянова
Яна Гурьянова
Ксения Теплова
Ксения Теплова
Антон Даниленко
Олег Новиков
Олег Новиков
Артем Сучков
Артем Сучков
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Папа на вырост - Сезон 1 Сезон 1
2015, 20 эпизодов
 
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