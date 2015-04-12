Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Три счастливых женщины
1 постер
Киноафиша Сериалы Три счастливых женщины

Три счастливых женщины (2015 - 2015)

Tri schastlivyh zhenshchiny 18+
Год выпуска 2015
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 44 минуты
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 2 часа 56 минут

О чем сериал

Комедийный мини-сериал о сердечных делах матери, дочери и бабушки. Мать Милена (Алена Хмельницкая), дочь Полина и бабушка Нора переживают сложности в отношениях. Милена — практикующий психолог, фанатка работы и здорового питания. Ее муж, наоборот, за яркие гастрономические впечатления и более всего ценит время, проведенное в семье. Утомившись соперничать с работой супруги и есть зеленые салаты, он уходит от нее, чтобы строить карьеру шеф повара. Не все гладко и у ее дочери Полины: она влюблена в институтского преподавателя и не дает ему прохода, совсем не замечая ухаживаний давнего друга. Чувства бабушки Норы тоже невзаимны: актриса, она пылает страстью к партнеру по сцене, в тени которого остается гардеробщик, многолетний поклонник ее таланта. Женщины хотят стать счастливыми, поэтому учатся делать новые выборы в жизни.

В ролях
В ролях
Алёна Хмельницкая
Алёна Хмельницкая
Петр Баранчеев
Петр Баранчеев
Леонид Алимов
Леонид Алимов
Светлана Смирнова-Кацагаджиева
Светлана Смирнова-Кацагаджиева
Андрей Павловец
Анастасия Тюнина
Анастасия Тюнина
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
4.7 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Три счастливых женщины - Сезон 1 Сезон 1
2015, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
А вот вам усатый Васильев! Звезда «Невского» совсем скоро появится в двух неожиданных фильмах
Сначала ищите бандитов, потом — ляпы: в «Ликвидации» засветился фильм из будущего, которого еще 15 лет не снимут
Сколько сезонов и эпизодов в сериале «Клюквенный щербет»? Достаточно много, чтобы устать, но вас затянет с головой
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше