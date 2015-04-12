Комедийный мини-сериал о сердечных делах матери, дочери и бабушки. Мать Милена (Алена Хмельницкая), дочь Полина и бабушка Нора переживают сложности в отношениях. Милена — практикующий психолог, фанатка работы и здорового питания. Ее муж, наоборот, за яркие гастрономические впечатления и более всего ценит время, проведенное в семье. Утомившись соперничать с работой супруги и есть зеленые салаты, он уходит от нее, чтобы строить карьеру шеф повара. Не все гладко и у ее дочери Полины: она влюблена в институтского преподавателя и не дает ему прохода, совсем не замечая ухаживаний давнего друга. Чувства бабушки Норы тоже невзаимны: актриса, она пылает страстью к партнеру по сцене, в тени которого остается гардеробщик, многолетний поклонник ее таланта. Женщины хотят стать счастливыми, поэтому учатся делать новые выборы в жизни.