О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Корни
Сезоны
Корни, список сезонов
Roots
Год выпуска
2016
Страна
США
Эпизод длится
2 часа 0 минут
Телеканал
History
Рейтинг сериала
5.9
Оцените
10
голосов
7.9
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Корни»
Сезон 1 / Season 1
4 эпизода
30 мая 2016 - 2 июня 2016
