Постер сериала Корни
Киноафиша Сериалы Корни Сезоны

Корни, список сезонов

Roots
Год выпуска 2016
Страна США
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал History

Рейтинг сериала

5.9
Оцените 10 голосов
7.9 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Корни»
Корни - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
4 эпизода 30 мая 2016 - 2 июня 2016
 
