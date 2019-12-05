«Экспресс Воссоединения» — железнодорожная ветка протяженностью более двух тысяч километров. После двух десятилетий войны и разрушений она связала северный и южный Вьетнам. Вьетнамско-австралийский шеф-повар Люк Нгуен отправляется в путешествие по этому маршруту, чтобы погрузиться в культуру разных регионов страны и поближе познакомиться с бытом местных жителей. В каждой из десяти серий зрителей ждут новые впечатления и новые блюда — от говядины в горячем горшке по рецепту бабушки Люка до жареных лягушек в бамбуковых трубках.