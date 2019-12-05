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Постер сериала Люк Нгуен: Путешествие по Вьетнаму
1 постер
Киноафиша Сериалы Люк Нгуен: Путешествие по Вьетнаму

Люк Нгуен: Путешествие по Вьетнаму (2019 - 2020)

Luke Nguyen's Railway Vietnam 18+
Год выпуска 2019
Страна Австралия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал SBS
Продолжительность сериала 4 часа 10 минут

О чем сериал

«Экспресс Воссоединения» — железнодорожная ветка протяженностью более двух тысяч километров. После двух десятилетий войны и разрушений она связала северный и южный Вьетнам. Вьетнамско-австралийский шеф-повар Люк Нгуен отправляется в путешествие по этому маршруту, чтобы погрузиться в культуру разных регионов страны и поближе познакомиться с бытом местных жителей. В каждой из десяти серий зрителей ждут новые впечатления и новые блюда — от говядины в горячем горшке по рецепту бабушки Люка до жареных лягушек в бамбуковых трубках.

В ролях
В ролях
Люк Нгуен
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Сезоны
Люк Нгуен: Путешествие по Вьетнаму - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 10 эпизодов
 
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