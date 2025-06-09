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Киноафиша Сериалы У самого моря

У самого моря (2025 - 2025)

U samogo morya 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Подруга и коллега Марии Швецовой Людмила Колонкова получает долгожданный отпуск и приезжает вместе с шестилетним сыном Ванечкой в Сочи. Отдых омрачает одно обстоятельство: именно здесь семь лет назад Людмила познакомилась с отцом Ванечки Андреем. Позже, уличив Андрея в измене, она так и не сказала ему, что беременна. От грустных воспоминаний Колонкову отвлекает ее новый сосед по апартаментам, Дмитрий из Томска, который выручает ее во всех сложных ситуациях. Когда Ванечка сбегает от Людмилы в парке, именно Дмитрий помогает его отыскать. Мальчику показалось, что за ним кто-то следит. Колонкова считает, что сын фантазирует, пока однажды Ванечка не исчезает без следа. Героиня обращается в местное отделение полиции. Прежде всего оперативники начинают разыскивать Андрея. Но мог ли он похитить собственного сына? Постоянную поддержку Людмиле оказывают и ее друзья-коллеги из Санкт-Петербурга — Кораблёв и Курочкин.

 

В ролях
В ролях
Ольга Павловец
Ольга Павловец
Ольга Чудакова
Ольга Чудакова
Максим Стоянов
Максим Стоянов
Петр Рыков
Петр Рыков
Алексей Фатеев
Алексей Фатеев
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Сезоны
У самого моря - Сезон 1 Сезон 1
2025, 4 эпизода
 
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