Подруга и коллега Марии Швецовой Людмила Колонкова получает долгожданный отпуск и приезжает вместе с шестилетним сыном Ванечкой в Сочи. Отдых омрачает одно обстоятельство: именно здесь семь лет назад Людмила познакомилась с отцом Ванечки Андреем. Позже, уличив Андрея в измене, она так и не сказала ему, что беременна. От грустных воспоминаний Колонкову отвлекает ее новый сосед по апартаментам, Дмитрий из Томска, который выручает ее во всех сложных ситуациях. Когда Ванечка сбегает от Людмилы в парке, именно Дмитрий помогает его отыскать. Мальчику показалось, что за ним кто-то следит. Колонкова считает, что сын фантазирует, пока однажды Ванечка не исчезает без следа. Героиня обращается в местное отделение полиции. Прежде всего оперативники начинают разыскивать Андрея. Но мог ли он похитить собственного сына? Постоянную поддержку Людмиле оказывают и ее друзья-коллеги из Санкт-Петербурга — Кораблёв и Курочкин.