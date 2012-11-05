Энтони Ким, генеральный директор и продюсер кинокомпании «Империя», известен своими амбициями: ему важно, чтобы выпускаемые дорамы имели не просто хорошие рейтинги — они должны быть рекордными. На одной из съемок герой встречает ассистентку главного сценариста И Го-ын, которая тайно мечтает снять дораму по собственному сценарию. И Го-ын — обаятельная и талантливая писательница, но наивная в вопросах шоу-бизнеса, где господствуют финансовые интересы. Взгляды героев на индустрию кардинально расходятся: Го-ын придерживается идеалистических принципов, в то время как Энтони руководствуется прагматическим капиталистическим подходом. Это приводит к столкновению их интересов и ценностей.