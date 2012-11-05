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Постер сериала Король драмы
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Киноафиша Сериалы Король драмы

Король драмы (2012 - 2013)

Deuramaui jaewang 18+
Год выпуска 2012
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал SBS
Продолжительность сериала 21 час 0 минут

О чем сериал

Энтони Ким, генеральный директор и продюсер кинокомпании «Империя», известен своими амбициями: ему важно, чтобы выпускаемые дорамы имели не просто хорошие рейтинги — они должны быть рекордными. На одной из съемок герой встречает ассистентку главного сценариста И Го-ын, которая тайно мечтает снять дораму по собственному сценарию. И Го-ын — обаятельная и талантливая писательница, но наивная в вопросах шоу-бизнеса, где господствуют финансовые интересы. Взгляды героев на индустрию кардинально расходятся: Го-ын придерживается идеалистических принципов, в то время как Энтони руководствуется прагматическим капиталистическим подходом. Это приводит к столкновению их интересов и ценностей.

В ролях
В ролях
Ким Мён-мин
Рео Вон Чжон
Чон Ман-щик
Чон Ман-щик
Чхве Щи-вон
Юн Джу-сан
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Сезоны
Сезон 1
2012, 18 эпизодов
 
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