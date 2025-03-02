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Киноафиша Сериалы Изгой 3

Изгой 3 (2025 - 2025)

Izgoj 3 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал 5 канал
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

После долгого перерыва Георгий Белоног возвращается в полицию и начинает сотрудничать со Следственным комитетом. Но его возвращение совпадает с неожиданным появлением в городе Елизаветы по прозвищу «Лихо», которую все считали погибшей. Ранее считалось, что она умерла от пули Жоры, но на самом деле она выжила, провела два года в больнице после комы и теперь вернулась с одной целью — уничтожить семью Белоногов. В этом ей помогает её отец.  Ситуация стремительно выходит из-под контроля: таинственно исчезают родители Жоры, трагически погибает младший брат его жены Оксаны. А убийство полковника Архипова инсценируют так, будто виновен сам Жора — его застали на месте преступления, и теперь он главный подозреваемый. Ему приходится скрываться, чтобы доказать свою непричастность, найти пропавших родных и спасти семью. Теперь он вне закона. Но Белоног — не из тех, кто сдается. Он готов идти до конца, чтобы восстановить справедливость.

В ролях
В ролях
Андрей Фролов
Андрей Фролов
Оксана Базилевич
Оксана Базилевич
Евгений Катаев
Евгений Катаев
Глафира Козулина
Глафира Козулина
Мария Столярова
Мария Столярова
Евгений Антонов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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5.3 IMDb
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Сезоны
Изгой 3 - Сезон 1 Сезон 1
2025, 4 эпизода
 
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