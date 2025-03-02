После долгого перерыва Георгий Белоног возвращается в полицию и начинает сотрудничать со Следственным комитетом. Но его возвращение совпадает с неожиданным появлением в городе Елизаветы по прозвищу «Лихо», которую все считали погибшей. Ранее считалось, что она умерла от пули Жоры, но на самом деле она выжила, провела два года в больнице после комы и теперь вернулась с одной целью — уничтожить семью Белоногов. В этом ей помогает её отец. Ситуация стремительно выходит из-под контроля: таинственно исчезают родители Жоры, трагически погибает младший брат его жены Оксаны. А убийство полковника Архипова инсценируют так, будто виновен сам Жора — его застали на месте преступления, и теперь он главный подозреваемый. Ему приходится скрываться, чтобы доказать свою непричастность, найти пропавших родных и спасти семью. Теперь он вне закона. Но Белоног — не из тех, кто сдается. Он готов идти до конца, чтобы восстановить справедливость.