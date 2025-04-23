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Постер сериала Две жизни Марии
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Киноафиша Сериалы Две жизни Марии

Две жизни Марии (2025 - 2025)

Dve zhizni Marii 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Успешный хирург Мария Лушникова – жесткая, волевая и целеустремленная женщина, которая никогда не верила в целительство. После измены любимого мужчины она в сердцах прокляла его, и он погиб в аварии. Никак не связав эти два события, Маша продолжает работать, но неожиданно у нее отказывает рука, вылечить которую не удается. Ее карьера под угрозой. Видя отчаяние дочери, мать советует Марии поехать к целительнице Евдокии в далекую деревеньку Грачи. Не веря в успех, Мария отправляется к целительнице, но встреча заканчивается совсем не так, как предполагала Лушникова – Евдокия умирает у нее на руках. А перед смертью передает ей свой дар. Свидетелем этого становится профессиональный психолог Вадим Кижуч, который занимается разоблачениями шарлатанов уже несколько лет. Маша превращается в пленницу теперь уже своего дара: она не может уехать из Грачей. И совершенно неожиданно для себя начинает целительскую практику и преуспевает в ней. Ей открывается истина: чтобы раскрыть дар и управлять им, необходимо полностью принять себя в новом качестве – целительницы, бескорыстно помогающей людям. Но это означает и отказ от прежней жизни… Марии предстоит принять самое важное решение в своей судьбе и довериться мужчине, который еще вчера был готов обвинить ее в мошенничестве.

В ролях
В ролях
Алёна Спивак-Бычкова
Александр Волков
Александр Волков
Нериюс Манкус
Нериюс Манкус
Александр Маврин
Александр Маврин
Тимофей Якомульский
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Две жизни Марии - Сезон 1 Сезон 1
2025, 4 эпизода
 
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