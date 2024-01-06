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Постер сериала Пиратская академия
Постер сериала Пиратская академия
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 3.6
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2 постера
Киноафиша Сериалы Пиратская академия

Пиратская академия (2024 - 2024)

Pirate Academy 18+
Год выпуска 2024
Страна Франция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 11 минут
Телеканал Canal J
Продолжительность сериала 9 часов 32 минуты

О чем сериал

Пиратами не рождаются, а становятся — в легендарной Пиратской Академии. Здесь когда-то учились те самые флибустьеры, о которых пишут в учебниках истории. Трое друзей — Эндрю, Финн и Сэм, — тоже мечтают покорять моря под знаменитым черным флагом с черепом и готовы приложить для этого любые усилия. Но это будет не так-то просто, ведь они попали в класс самой необычной учительницы-пиратки Шарлотты Крекерс. Каждый день она готовит ученикам невероятные испытания и головокружительные приключения, так что на этих уроках точно не заскучаешь!

В ролях
В ролях
Эммилу Хомс
Dorothée Pousséo
Bernard Bollet
Lila Lacombe
Nathalie Bienaimé
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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3.6 IMDb
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Сезоны
Пиратская академия - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 52 эпизода
 
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