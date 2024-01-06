Пиратами не рождаются, а становятся — в легендарной Пиратской Академии. Здесь когда-то учились те самые флибустьеры, о которых пишут в учебниках истории. Трое друзей — Эндрю, Финн и Сэм, — тоже мечтают покорять моря под знаменитым черным флагом с черепом и готовы приложить для этого любые усилия. Но это будет не так-то просто, ведь они попали в класс самой необычной учительницы-пиратки Шарлотты Крекерс. Каждый день она готовит ученикам невероятные испытания и головокружительные приключения, так что на этих уроках точно не заскучаешь!