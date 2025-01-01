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Киноафиша Сериалы Все возрасты покорны

Все возрасты покорны (2025 - )

Vse vozrasty pokorny 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Жизнь Татьяны далека от счастья — после десяти лет вместе гражданский муж Борис уходит к молодой возлюбленной Алине. Оставшись одна, Татьяна находит утешение в помощи одиноким пожилым людям, параллельно работая массажисткой. Одна из её клиенток, Вера, предлагает съездить вместе в санаторий, и Татьяна соглашается. Там же появляется и сын Веры — Сергей. Неожиданно Татьяна оказывается в центре своеобразного сватовства. Между ней и Сергеем вспыхивает симпатия, но вскоре появляется его молодая девушка. К тому же в её жизнь возвращается раскаявшийся Борис. Татьяне предстоит решить — строить новое или вернуться к старому.

В ролях
В ролях
Елена Лагута
Максим Линников
Светлана Потанина
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Все возрасты покорны - Сезон 1 Сезон 1
TBA, 4 эпизода
 
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