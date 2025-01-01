Жизнь Татьяны далека от счастья — после десяти лет вместе гражданский муж Борис уходит к молодой возлюбленной Алине. Оставшись одна, Татьяна находит утешение в помощи одиноким пожилым людям, параллельно работая массажисткой. Одна из её клиенток, Вера, предлагает съездить вместе в санаторий, и Татьяна соглашается. Там же появляется и сын Веры — Сергей. Неожиданно Татьяна оказывается в центре своеобразного сватовства. Между ней и Сергеем вспыхивает симпатия, но вскоре появляется его молодая девушка. К тому же в её жизнь возвращается раскаявшийся Борис. Татьяне предстоит решить — строить новое или вернуться к старому.