Мария получила управленческую должность в государственном учреждении и твердо намерена показать всем, на что способна. Но помещение, которое ей показывали при трудоустройстве и библиотека, в которой предстоит работать – это две разных вселенные. В подведомственной Марии библиотеке всего пара сотрудников, похожих на приведения, дыры в бюджете и стенах и такой беспорядок, словно ремонта не было со времен Второй мировой. Засучив рукава, Мария в одиночку берется наводить порядок и находит поддержку в лице завсегдатая-подростка Севы, инициативной специалистки по культурно-досуговой деятельности Нели и ее напарника Гены. Вместе они пытаются привести библиотеку в божеский вид, привлечь читателей и заставить работать тех, кто привык бездельничать.