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Киноафиша Сериалы Библиотека №13

Библиотека №13 (2025 - …)

Biblioteka №13 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон

О чем сериал

Мария получила управленческую должность в государственном учреждении и твердо намерена показать всем, на что способна. Но помещение, которое ей показывали при трудоустройстве и библиотека, в которой предстоит работать – это две разных вселенные. В подведомственной Марии библиотеке всего пара сотрудников, похожих на приведения, дыры в бюджете и стенах и такой беспорядок, словно ремонта не было со времен Второй мировой. Засучив рукава, Мария в одиночку берется наводить порядок и находит поддержку в лице завсегдатая-подростка Севы, инициативной специалистки по культурно-досуговой деятельности Нели и ее напарника Гены. Вместе они пытаются привести библиотеку в божеский вид, привлечь читателей и заставить работать тех, кто привык бездельничать.

В ролях
В ролях
Наталья Дудник
Виталий Проволов
Дмитрий Дементьев
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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Сезоны
Библиотека №13 - Сезон 1 Сезон 1
TBA,
 
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