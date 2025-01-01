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Киноафиша Сериалы Балабол 9

Балабол 9 (2025 - …)

Balabol 9 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность сериала 0 минут

О чем сериал

Саня — по-прежнему одиночка по натуре: уверенный в себе, он привык полагаться только на собственные силы и справляться с трудностями в одиночку. Но жизнь в очередной раз докажет ему, что даже самым независимым иногда необходима поддержка. В новом, девятом сезоне ему предстоит столкнуться с серьёзным оппонентом — бывшим бойцом спецназа Макеевым. Не легче будет и на личном фронте: отношения с Марьям дают трещину. Саня сам почувствует, каково это — оказаться на втором плане, когда для любимого человека работа оказывается важнее семьи.

В ролях
В ролях
Константин Юшкевич
Константин Юшкевич
Борис Каморзин
Борис Каморзин
Юлия Такшина
Юлия Такшина
Вадим Андреев
Вадим Андреев
Инга Оболдина
Инга Оболдина
Иван Агапов
Иван Агапов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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5.6 IMDb
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Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
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