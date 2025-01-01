Саня — по-прежнему одиночка по натуре: уверенный в себе, он привык полагаться только на собственные силы и справляться с трудностями в одиночку. Но жизнь в очередной раз докажет ему, что даже самым независимым иногда необходима поддержка. В новом, девятом сезоне ему предстоит столкнуться с серьёзным оппонентом — бывшим бойцом спецназа Макеевым. Не легче будет и на личном фронте: отношения с Марьям дают трещину. Саня сам почувствует, каково это — оказаться на втором плане, когда для любимого человека работа оказывается важнее семьи.