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Постер сериала Любовь в розыске
Постер сериала Любовь в розыске
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Киноафиша Сериалы Любовь в розыске

Любовь в розыске (2015 - 2015)

Lyubov v rozyske 18+
Год выпуска 2015
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут

О чем сериал

Анна добросовестно служит в полиции, но в её личной жизни нет никаких успехов. Однажды то ли от скуки, то ли от отчаяния девушка составляет фоторобот идеального кандидата на руку и сердце. Но по ошибке портрет попадает в базу разыскиваемых преступников, и вот уже коллеги незадачливой героини уверены, что это лицо грабителя ювелирных салонов. По совпадению на выдуманного преступника оказывается похож законопослушный айтишник Саша, которого арестовывают во время покупки обручальных колец! Скоро оперативники выясняют правду произошедшего недоразумения, но решают не говорить об этом Анне, чтобы поймать настоящего налётчика. Ей поручают следить за Сашей, что может оказаться непростой задачей, ведь он – воплощение её идеала.

В ролях
В ролях
Анастасия Панина
Анастасия Панина
Роман Полянский
Роман Полянский
Антон Шурцов
Антон Шурцов
Вячеслав Хархота
Анна Пескова
Анна Пескова
Юлия Подозёрова
Юлия Подозёрова
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Любовь в розыске - Сезон 1 Сезон 1
2015, 4 эпизода
 
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