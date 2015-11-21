Анна добросовестно служит в полиции, но в её личной жизни нет никаких успехов. Однажды то ли от скуки, то ли от отчаяния девушка составляет фоторобот идеального кандидата на руку и сердце. Но по ошибке портрет попадает в базу разыскиваемых преступников, и вот уже коллеги незадачливой героини уверены, что это лицо грабителя ювелирных салонов. По совпадению на выдуманного преступника оказывается похож законопослушный айтишник Саша, которого арестовывают во время покупки обручальных колец! Скоро оперативники выясняют правду произошедшего недоразумения, но решают не говорить об этом Анне, чтобы поймать настоящего налётчика. Ей поручают следить за Сашей, что может оказаться непростой задачей, ведь он – воплощение её идеала.