Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пиноккио: Раскрепощенный»
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 2007
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Лучшая актриса в комедийном сериале
Победитель
Outstanding Cinematography for a Multi-Camera Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Номинант
Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Номинант
Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Номинант
Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
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