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Постер сериала Эскорт
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Киноафиша Сериалы Эскорт

Эскорт (2021 - …)

Escort 18+
Год выпуска 2021
Страна Казахстан
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 15 минут
Телеканал Aitube.kz
Продолжительность сериала 5 часов 0 минут

О чем сериал

Студентка Айсара вынуждена работать эскортницей в Алматы втайне от семьи, чтобы помогать родителям деньгами. Она живёт вместе с младшим братом Кешей, который увлекается музыкой и не спешит поступать в университет. Каждый день девушка сталкивается с опасностями, связанными с родом её деятельности. Однажды Айсара узнаёт о гибели подруги, которая подменяла её на вызове. Девушка начинает собственное расследование вместе с братом убитой, Адилем. Молодые люди тесно общаются и понимают, что влюбляются друг в друга. Но как долго Айсара сможет скрывать свою тайну от Адиля и родных?

В ролях
В ролях
Шарип Серик
Шарип Серик
Ирина Ажмухамедова
Нуржан Тутов
Зарина Хаджиметова
Гайдар Гильманов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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5.6 IMDb
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Сезоны
Эскорт - Сезон 1 Сезон 1
2021, 10 эпизодов
 
Эскорт - Сезон 2 Сезон 2
2024, 10 эпизодов
 
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