Студентка Айсара вынуждена работать эскортницей в Алматы втайне от семьи, чтобы помогать родителям деньгами. Она живёт вместе с младшим братом Кешей, который увлекается музыкой и не спешит поступать в университет. Каждый день девушка сталкивается с опасностями, связанными с родом её деятельности. Однажды Айсара узнаёт о гибели подруги, которая подменяла её на вызове. Девушка начинает собственное расследование вместе с братом убитой, Адилем. Молодые люди тесно общаются и понимают, что влюбляются друг в друга. Но как долго Айсара сможет скрывать свою тайну от Адиля и родных?