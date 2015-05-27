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Постер сериала Маска
Постер сериала Маска
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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2 постера
Киноафиша Сериалы Маска

Маска (2015 - 2015)

Gamyeon 18+
Год выпуска 2015
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал SBS
Продолжительность сериала 20 часов 0 минут

О чем сериал

Пён Чжи Сук тонет в долгах. Её преследуют жестокие кредиторы, а впереди – ещё более серьёзные проблемы. Оказывается, она как две капли воды похожа на дочь конгрессмена Ын Ха. Эта богатая и самоуверенная девушка вынуждена заключить брак по договорённости с отстранённым сыном бизнесмена Мин У. Правда, у Ын Ха уже есть тайный возлюбленный, имеющий прямое отношение к семье жениха. Бедная Чжи Сук оказывается в центре закрученной истории, где переплетаются опасные интриги, измены, вражда родственников и борьба за наследство. Взяв себе личность Ын Ха, она сама выходит замуж за Мин У и меняет жизнь холодного молодожёна. 

В ролях
В ролях
Гук-хван Чон
Чу Джи-хун
Чон Дон-хван
Чон Дон-хван
Ян Ми-гён
Ю Ин-ён
Ким Бён-ок
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Сезоны
Маска - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 20 эпизодов
 
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