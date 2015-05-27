Пён Чжи Сук тонет в долгах. Её преследуют жестокие кредиторы, а впереди – ещё более серьёзные проблемы. Оказывается, она как две капли воды похожа на дочь конгрессмена Ын Ха. Эта богатая и самоуверенная девушка вынуждена заключить брак по договорённости с отстранённым сыном бизнесмена Мин У. Правда, у Ын Ха уже есть тайный возлюбленный, имеющий прямое отношение к семье жениха. Бедная Чжи Сук оказывается в центре закрученной истории, где переплетаются опасные интриги, измены, вражда родственников и борьба за наследство. Взяв себе личность Ын Ха, она сама выходит замуж за Мин У и меняет жизнь холодного молодожёна.