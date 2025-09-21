Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Газета
Статьи
Статьи о сериале «Газета»
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Статьи о сериале «Газета»
Вся информация о сериале
На повторе уже десятый раз и не надоедает: лучшие сериалы, которые хочется пересматривать снова и снова
Некоторые из них — лучшие варианты для телемарафона этой осенью.
Написать
21 сентября 2025 07:58
Создатели «Газеты» рассказали, что общего у спиноффа с «Офисом» (спойлер: разница только в персонажах)
Еще одну историю, развернувшуюся в киновселенной «Офиса», уже можно посмотреть онлайн.
Написать
7 сентября 2025 08:27
Долгожданный спин-офф «Офиса» стартовал с 85% свежести: сериал критикуют и хвалят одновременно — разбираемся, что пошло не так
Отзывы довольно противоречивые.
Написать
4 сентября 2025 19:10
Запоминаем самые долгожданные премьеры сентября: ждем «Уэнсдей», спин-офф «Офиса» и новый сезон японской «Игры в кальмара»
Запишите даты, чтобы не пропустить.
Написать
25 августа 2025 09:54
Создатель «Офиса» раскрыл причину выбора газетной редакции для тематики будущего спиноффа — идея сильно отличается от того, как строился оригинальный сериал
Новое шоу должно послужить вдохновением для журналистов по всему миру.
Написать
14 августа 2025 10:23
Актеры из «Офиса» выбрали самую мудрую фразу в сериале — фанатов шоу она наверняка заставит прослезиться
Несмотря на «кринжевость» многих моментов, главные герои в «Офисе» все-таки были сильно привязаны друг к другу — как и актеры.
1 комментарий
4 августа 2025 16:11
Зачем Ибрагим-паша ежедневно примерял одежду Сулеймана? В «Великолепном веке» показали лишь часть правды
Этот фантастический сериал удивляет даже поклонников «Доктора Кто»: на IMDb рейтинг 8,2
Уже в первой серии ошарашат так, что будете сидеть с открытым ртом: 5 хоррор-сериалов, которые не теряют ни минуты времени
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
«Узнай кино по цитате» — прошлый век: зато лишь реальные знатоки советских фильмов угадают крылатую фразу по кадру (тест)
Финал «Темного рыцаря» считается лучшим в истории супергероики: но у Нолана были совсем другие планы на концовку с Бэтменом
«Атака титанов» пролетела мимо топ-5 самых кровавых и жестоких аниме в истории: с №1 не поспоришь, но остальное…
Откройте душу матросу в тельняшечке: а потом угадайте 6/6 советских фильмов по хитовой строчке из песни (тест для меломанов)
Скандалы, суды, гибель актера: за 50 лет до «Августа» в СССР уже сняли экранизацию «В августе 44-го», но ее прокат запретили «наверху»
Без ядерных взрывов и голой Флоренс Пью: Киллиан Мерфи выбрал лучшую сцену в «Оппенгеймере» — Нолан с ним категорически не согласен
«Вымысла в нем немало»: историк разложил по полочкам «9 роту» Бондарчука — главный ляп связан вовсе не с войной
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667