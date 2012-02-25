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Постер сериала Ящик Пандоры
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Киноафиша Сериалы Ящик Пандоры

Ящик Пандоры (2012 - 2012)

Yashchik Pandory 18+
Год выпуска 2012
Страна Украина/Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Всеволод Ларионов – врач. Повсюду за ним, как декабристка, следовала его жена Анна, по профессии педагог. Долгие годы Всеволод работал в детском доме, а поскольку у супругов не было детей, то перед переездом на новое место, они удочеряют сначала пятилетнюю Веру, а затем – ещё Наташу и Максима. В новом городе они свято хранят тайну, а документы детей и свидетельства об усыновлении хранятся в шкатулке, которую родители в шутку называют «ящиком Пандоры». Разговоры о происхождении детей сначала откладывают на потом, а после смерти Анны Всеволод совсем отказался от мысли раскрыть правду. Все дети одинаково любимы, хоть и не похожи ни внешне, ни характерами. Но однажды, правда раскрылась и внесла раскол в семью, чего родители так опасались. Каждому пришлось бороться не только с жизненными обстоятельствами, но и с самолюбием, которое шептало: «тебя обманули».

В ролях
В ролях
Владимир Гостюхин
Владимир Гостюхин
Ольга Волкова
Ольга Волкова
Дмитрий Певцов
Дмитрий Певцов
Виктория Исакова
Виктория Исакова
Карина Разумовская
Карина Разумовская
Михаил Богдасаров
Михаил Богдасаров
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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4.6 IMDb
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Сезоны
Ящик Пандоры - Сезон 1 Сезон 1
2012, 4 эпизода
 
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