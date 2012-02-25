Всеволод Ларионов – врач. Повсюду за ним, как декабристка, следовала его жена Анна, по профессии педагог. Долгие годы Всеволод работал в детском доме, а поскольку у супругов не было детей, то перед переездом на новое место, они удочеряют сначала пятилетнюю Веру, а затем – ещё Наташу и Максима. В новом городе они свято хранят тайну, а документы детей и свидетельства об усыновлении хранятся в шкатулке, которую родители в шутку называют «ящиком Пандоры». Разговоры о происхождении детей сначала откладывают на потом, а после смерти Анны Всеволод совсем отказался от мысли раскрыть правду. Все дети одинаково любимы, хоть и не похожи ни внешне, ни характерами. Но однажды, правда раскрылась и внесла раскол в семью, чего родители так опасались. Каждому пришлось бороться не только с жизненными обстоятельствами, но и с самолюбием, которое шептало: «тебя обманули».