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Постер сериала Ведьмнадзор
Постер сериала Ведьмнадзор
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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2 постера
Киноафиша Сериалы Ведьмнадзор

Ведьмнадзор (2025 - …)

Witch Watch 18+
Год выпуска 2025
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал MBS
Продолжительность сериала 10 часов 0 минут

О чем сериал

Быть колдуньей в современном мире крайне непросто — и об этом как никто знает героиня комедийного аниме-сериала «Ведьмнадзор» Нико Вакацуки. Эта эксцентричная девушка окончила школу колдовских искусств и вернулась в родной город на практику. И вместо того, чтобы, как типичная ведьма, взять себе в помощники какого-нибудь кота или ворона, она выбирает друга детства Морихито Отоги, среди предков которого были японские демоны. Эта парочка будет просто обречена попадать в различные передряги, вступая в контакт с мифическими существами, ведь Нико склонна сперва что-то делать, а потом думать… И только на одну вещь героиня никак не может решиться — рассказать Морихито о своих чувствах, хотя живут они под одной крышей и неловких ситуаций в их быту хоть отбавляй!

Ведьмнадзор - трейлер первого сезона
Ведьмнадзор  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Микако Комацу
Кацуюки Конъиси
Кацуюки Конъиси
Кохэй Амасаки
Риэ Такахаси
Ryôta Suzuki
Rina Kawaguchi
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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6.8 IMDb
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Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Ведьмнадзор»

Episode 17
Сезон 1 Серия 17
27 июля 2025
Episode 18
Сезон 1 Серия 18
3 августа 2025
Episode 19
Сезон 1 Серия 19
10 августа 2025
Episode 20
Сезон 1 Серия 20
17 августа 2025
Episode 21
Сезон 1 Серия 21
24 августа 2025
Episode 22
Сезон 1 Серия 22
31 августа 2025
Episode 23
Сезон 1 Серия 23
7 сентября 2025
Episode 24
Сезон 1 Серия 24
14 сентября 2025
Episode 25
Сезон 1 Серия 25
21 сентября 2025
График выхода новых серий
Сезоны
Ведьмнадзор - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2025, 25 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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