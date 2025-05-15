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Постер сериала Самый счастливый день
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Киноафиша Сериалы Самый счастливый день

Самый счастливый день (2025 - 2025)

Samyj schastlivyj den 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Юлия Михайлова узнала, что беременна от любимого мужчины, но самый счастливый день в ее жизни превратился в настоящую трагедию – Ярик оказался предателем. Кажется, что хуже быть не может, но вскоре Юлю обвиняют в аварии, которая привела к смерти человека… Оперативник Юрий Кравцов уверен в виновности Юлии. Из-за сильного стресса она теряет ребенка. После всех мрачных событий Юлии кажется, что жизнь потеряла всякий смысл, но она встречает беременную женщину, которую выгнал из дома женатый любовник… Юля находит дело для души – помогать женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Юрий не может простить себе случившееся с Юлей и проводит тайное расследование, чтобы найти того, кто ее подставил.

В ролях
В ролях
Юрий Сазонов
Юрий Сазонов
Елена Кульчицкая
Максим Ермичев
Дмитрий Агафонов
Марианна Лукина
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Самый счастливый день - Сезон 1 Сезон 1
2025, 4 эпизода
 
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