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Постер сериала Смех и грех
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Киноафиша Сериалы Смех и грех

Смех и грех (2015 - 2015)

Smekh i grekh 18+
Год выпуска 2015
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 6 часов 40 минут

О чем сериал

Главный герой сериала «‎Смех и грех», Федор, владеет магазином и должен много денег, которые пора отдавать, а нечем. И тут он придумывает хитрый план, как раздобыть средства. Он предлагает симпатичной девушке Наташе изобразить его любовницу для того, чтобы к нему, Федору, все стали относиться более серьезно, и дали денег взаймы. Наташа соглашается и несколько дней везде сопровождает Федора. План удался, нужная сумма почти собрана, но тут в Наташу с первого взгляда влюбляется бизнесмен Сергей. Он предлагает Федору «отступные» за девушку, угрожая разорить того в случае отказа. Федор убеждает Наташу уступить Сергею, она соглашается, но тут Федор узнает нечто, в корне меняющее его отношение к этой ситуации.

В ролях
В ролях
Сергей Удовик
Сергей Удовик
Лариса Лужина
Лариса Лужина
Владимир Толоконников
Владимир Толоконников
Светлана Чуйкина
Светлана Чуйкина
Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев
Ольга Лысак
Ольга Лысак
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Смех и грех - Сезон 1 Сезон 1
2015, 8 эпизодов
 
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