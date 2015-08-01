Главный герой сериала «‎Смех и грех», Федор, владеет магазином и должен много денег, которые пора отдавать, а нечем. И тут он придумывает хитрый план, как раздобыть средства. Он предлагает симпатичной девушке Наташе изобразить его любовницу для того, чтобы к нему, Федору, все стали относиться более серьезно, и дали денег взаймы. Наташа соглашается и несколько дней везде сопровождает Федора. План удался, нужная сумма почти собрана, но тут в Наташу с первого взгляда влюбляется бизнесмен Сергей. Он предлагает Федору «отступные» за девушку, угрожая разорить того в случае отказа. Федор убеждает Наташу уступить Сергею, она соглашается, но тут Федор узнает нечто, в корне меняющее его отношение к этой ситуации.