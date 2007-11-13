Мистический сериал «Убить змея» снят по книге Валерия Вайнина в жанре фэнтези. Силы Тьмы в лице клана Змея противостоят силам Света в лице клана Мангуста. Змей должен построить пирамиду, встав во главе которой, он сможет управлять человечеством. В основании пирамиды он собирает талантливых и влиятельных людей, политиков, бандитов. Задача Мангуста — вычислить Змея и победить его раньше, чем тот успеет достроить пирамиду. Так происходило уже множество раз за историю человечества, и вот Змей строит свою пирамиду в 21 веке в Москве. Мангуст под видом школьного учителя французского языка Глеба начинает искать его, чтобы сразиться. В поиске ему помогают друзья.