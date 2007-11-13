Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Убить змея
Постер сериала Убить змея
Постер сериала Убить змея
Постер сериала Убить змея
Рейтинги
мало голосов
Оцените
4 постера
Киноафиша Сериалы Убить змея

Убить змея (2007 - 2007)

Ubit zmeya 18+
Год выпуска 2007
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 6 часов 40 минут

О чем сериал

Мистический сериал «Убить змея» снят по книге Валерия Вайнина в жанре фэнтези. Силы Тьмы в лице клана Змея противостоят силам Света в лице клана Мангуста. Змей должен построить пирамиду, встав во главе которой, он сможет управлять человечеством. В основании пирамиды он собирает талантливых и влиятельных людей, политиков, бандитов. Задача Мангуста — вычислить Змея и победить его раньше, чем тот успеет достроить пирамиду. Так происходило уже множество раз за историю человечества, и вот Змей строит свою пирамиду в 21 веке в Москве. Мангуст под видом школьного учителя французского языка Глеба начинает искать его, чтобы сразиться. В поиске ему помогают друзья.

В ролях
В ролях
Ада Роговцева
Ада Роговцева
Валерий Гаркалин
Валерий Гаркалин
Альберт Филозов
Альберт Филозов
Евгений Пронин
Евгений Пронин
Алексей Колган
Алексей Колган
Александр Яковлев
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Сезоны
Убить змея - Сезон 1 Сезон 1
2007, 8 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Сначала ищите бандитов, потом — ляпы: в «Ликвидации» засветился фильм из будущего, которого еще 15 лет не снимут
Даже «Зимородку» такое не снилось: герой нового турецкого сериала женится дважды — и первая жена узнает об этом последней
«Прыгающие хоббиты, беготня, спецэффекты»: почему кинокритик Сычев ни за что не будет пересматривать «Властелина колец»
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше