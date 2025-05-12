Школьные подруги Аня и Полина вместе поступили в музыкальное училище на отделение вокала, вместе влюбились в подающего надежды эстрадного певца Дениса Дашевского. Он выбрал более талантливую и скромную Аню. Полина, конечно же, очень расстроилась, но со временем смогла это пережить и после училища переехала в Москву. Аня же вышла замуж за Дениса и родила дочку Настю. Спустя годы Полина устроилась в Москве и выступает в шикарных заведениях, в то время как Ане о пении пришлось забыть. Она работает бухгалтером на рыбзаводе и тянет на себе дом: дочку-подростка и мужа, которого уволили из ансамбля. Когда на пороге дома Ани появляется Полина с чемоданом, она пускает подругу пожить, не подозревая, чем это обернется...