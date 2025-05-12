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Постер сериала На крыльях счастья
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Киноафиша Сериалы На крыльях счастья

На крыльях счастья (2025 - 2025)

Na krylyah schastya 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Школьные подруги Аня и Полина вместе поступили в музыкальное училище на отделение вокала, вместе влюбились в подающего надежды эстрадного певца Дениса Дашевского. Он выбрал более талантливую и скромную Аню. Полина, конечно же, очень расстроилась, но со временем смогла это пережить и после училища переехала в Москву. Аня же вышла замуж за Дениса и родила дочку Настю. Спустя годы Полина устроилась в Москве и выступает в шикарных заведениях, в то время как Ане о пении пришлось забыть. Она работает бухгалтером на рыбзаводе и тянет на себе дом: дочку-подростка и мужа, которого уволили из ансамбля. Когда на пороге дома Ани появляется Полина с чемоданом, она пускает подругу пожить, не подозревая, чем это обернется...

В ролях
В ролях
Анна Леванова
Анна Леванова
Дмитрий Гудочкин
Дмитрий Гудочкин
Мария Фелянина
Мария Фелянина
Сергей Иванюк
Кристина Веденеева
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
На крыльях счастья - Сезон 1 Сезон 1
2025, 4 эпизода
 
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