Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Этернавт
Статьи
Статьи о сериале «Этернавт»
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Статьи о сериале «Этернавт»
Вся информация о сериале
Лишь один свежий сериал поспорит с финалом «Очень странных дел» за звание лучшего Sci-Fi в 2025 году — и это даже не «Институт» по Кингу
Более того, проект снят в Южной Америке.
4 комментария
26 августа 2025 13:46
В этом хите Netflix лучшие спецэффекты создавала нейросеть: так правдоподобно, что зрители не заметили — создатели признались сами
Сериал собрал миллионы просмотров в считанные дни, и вскоре получит второй сезон.
Написать
21 июля 2025 16:40
Рука с бесконечными пальцами и зловещий стадион: 2 сезону хитового «Этернавта» придется ответить сразу на несколько ключевых вопросов
Постапокалиптичный слоубернер внезапно разорвал чарты Netflix, оставив после себя слишком много загадок.
Написать
21 мая 2025 10:23
Апокалипсис по-пенсионерски: посмотрел распиаренную новинку Netflix и едва не уснул — что не так с хайповым «Этернавтом»
Второй сезон включать точно не рискну.
2 комментария
11 мая 2025 14:44
Новинка Netflix стала самым популярным сериалом в трёх десятках стран — так не хайпил даже «Переходный возраст»
Неудивительно, что второму сезону постапокалиптичной драмы уже дали зеленый свет.
1 комментарий
10 мая 2025 16:11
Sci-Fi версия «Одни из нас» с пришельцами: про «Этернавта» от Netflix никто не слышал до выхода — теперь хит стриминга
Проект сэкономил на рекламе, теперь его продвигают первые посмотревшие.
1 комментарий
2 мая 2025 18:36
Владимир Лабецкий — тот самый Утюг из «Брата»: как он попал к Балабанову и где его искать сегодня
«Аватар: Огонь и пепел» получил новый трейлер — и в нем раскрыли тайну племени Мангкван (видео)
1 числа выходит комедия, а 2 драма: подборка сериалов октября, которые точно вас зацепят
«Вымысла в нем немало»: историк разложил по полочкам «9 роту» Бондарчука — главный ляп связан вовсе не с войной
«Узнай кино по цитате» — прошлый век: зато лишь реальные знатоки советских фильмов угадают крылатую фразу по кадру (тест)
Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы
Без ядерных взрывов и голой Флоренс Пью: Киллиан Мерфи выбрал лучшую сцену в «Оппенгеймере» — Нолан с ним категорически не согласен
«Увидимся в Аду, на той стороне»: вернуть Ривза в «Джона Уика 5» можно лишь одним способом — но боевик превратится в мистику
Откройте душу матросу в тельняшечке: а потом угадайте 6/6 советских фильмов по хитовой строчке из песни (тест для меломанов)
Финал «Темного рыцаря» считается лучшим в истории супергероики: но у Нолана были совсем другие планы на концовку с Бэтменом
«Атака титанов» пролетела мимо топ-5 самых кровавых и жестоких аниме в истории: с №1 не поспоришь, но остальное…
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667