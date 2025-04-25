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Киноафиша Сериалы Шестое чувство

Шестое чувство (2025 - 2025)

Shestoe chuvstvo 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Екатерина Морозова живёт в небольшом городе вместе с мужем Ростиславом, дочерью Любой и свекровью. Она вынуждена оставить любимую работу и все свои увлечения, полностью посвятив себя дочери, которая часто болеет. Отношения Кати с мужем и свекровью далеки от идеальных, и с каждым днем становятся всё сложнее. Чтобы помочь дочери, чьё здоровье с каждым днём ухудшается, семье необходимо на время перебраться в областной центр.  Приехав в новый город, Катя устраивается на работу в строительную компанию харизматичного бизнесмена Глеба Васнецова. Начальник замечает талант и упорство Кати, помогает устроить дочь в хорошую клинику. Катя и Глеб сближаются, чувствуя, что их дороги пересеклись не случайно.

В ролях
В ролях
Янина Третьякова
Владимир Колганов
Стефания Лебедева
Валерий Смекалов
Татьяна Мишина
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Шестое чувство - Сезон 1 Сезон 1
2025, 4 эпизода
 
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