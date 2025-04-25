Екатерина Морозова живёт в небольшом городе вместе с мужем Ростиславом, дочерью Любой и свекровью. Она вынуждена оставить любимую работу и все свои увлечения, полностью посвятив себя дочери, которая часто болеет. Отношения Кати с мужем и свекровью далеки от идеальных, и с каждым днем становятся всё сложнее. Чтобы помочь дочери, чьё здоровье с каждым днём ухудшается, семье необходимо на время перебраться в областной центр. Приехав в новый город, Катя устраивается на работу в строительную компанию харизматичного бизнесмена Глеба Васнецова. Начальник замечает талант и упорство Кати, помогает устроить дочь в хорошую клинику. Катя и Глеб сближаются, чувствуя, что их дороги пересеклись не случайно.