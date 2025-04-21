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Киноафиша Сериалы Варино счастье

Варино счастье (2025 - 2025)

Varino schaste 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Страстный роман Вари с Геннадием оборачивается кошмаром: мужчина оказывается домашним тираном и лжецом. Варя забирает сына и пытается сбежать, но он находит их. Гена хочет наказать Варю и обвиняет её в краже драгоценностей. Варя отправляется в колонию отбывать наказание за преступление, которого не совершала. В заключении Варе приходится нелегко. Спасением для неё становится знакомство с врачом Андреем Осиным — единственным, кто относится к ней по-человечески. Тем временем Геннадий заводит новый роман с лучшей подругой Вари и настраивает сына против матери. Освободившись, Варя решает нанести ответный удар. Вместе с Андреем она ведет поиски пропавшей жены Геннадия в надежде пролить свет на его прошлое. В ходе расследования Варя понимает, что они с сыном находятся в смертельной опасности…
В ролях
В ролях
Сергей Иванюк
Марина Денисова
Владимир Брест
Владимир Брест
Виктория Бычкова
Владимир Якимов
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Варино счастье - Сезон 1 Сезон 1
2025, 4 эпизода
 
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