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Киноафиша
Сериалы
Fixed
Fixed (2025 - …)
Fixed
18+
анимация
Год выпуска
2025
Страна
США
Всего сезонов
1 сезон
Стрим-сервис
Netflix
О чем сериал
История Булла, обычного доброго пса, который узнает, что утром его будут кастрировать.
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В ролях
Персонажи
Все актеры и съемочная группа
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Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Fixed»
Episode 1
Сезон 1
Серия 1
13 августа 2025
График выхода новых серий
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2025,
1 эпизод
Отзывы о сериале
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