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Киноафиша Сериалы Fixed

Fixed (2025 - …)

Fixed 18+
Год выпуска 2025
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Netflix

О чем сериал

История Булла, обычного доброго пса, который узнает, что утром его будут кастрировать. 

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Fixed»

Episode 1
Сезон 1 Серия 1
13 августа 2025
График выхода новых серий
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2025, 1 эпизод
 
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