Постеры сериала «Академия новых талантов»

Девушка-бомба и агент СССР покорила зрителей: стоит ли ждать Резе во втором сезоне «Человека-бензопилы»?

Откуда в фильме «Август» у немецкого агента редкий «Браунинг»? Зрители не поверили глазам

Не такие популярные, как «Хрустальный» и «Фишер», но тоже достойные: 3 российских детективных сериала

Актер из «Уэнсдэй» проговорился о начале съемок 3 сезона — новые серии могут выйти намного раньше, чем мы думали

«Дунк чурбан – тупой как баран»: в новом спин-оффе «Игры престолов» героя лишили главной изюминки

Козья шерсть на лице и свобода после трех схваток: Голливуду пора «забить» на «Гладиатора» - он блекнет на фоне быта обычных римлянок

Безумный хоррор 2008-го будто черновик «Человека-бензопилы»: японцы уже сняли то же самое, только жестче

НТВ готовит подарок фанатам «Невского»: новый детектив о питерских буднях – премьера уже 13 октября

Создатель «Достать ножи» не планирует «закругляться» на трилогии — грядущий третий фильм уже считается лучшим во франшизе

Чарли Ханнэм рассказал, что шокировало его в «Истории Эда Гина» больше всего — это и помогло подготовиться к роли