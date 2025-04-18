Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Заколдованный дворец
1 постер
Киноафиша Сериалы Заколдованный дворец

Заколдованный дворец (2025 - …)

Gwi-gong 18+
Год выпуска 2025
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал SBS
Продолжительность сериала 18 часов 40 минут

О чем сериал

В государственного чиновника эпохи Чосон вселяется имуги — корейский дракон.

В ролях
В ролях
Киль Хэ-ён
Киль Хэ-ён
Ким Ён-гван
Юк Сон-джэ
Юк Сон-джэ
Ким Джи-ён
Ким Джи-хун
Сон Джи-у
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.9 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Заколдованный дворец - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2025, 16 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Все началось с детских забав: собрали все игры по порядку с 1 по 3 сезон «Игры в кальмара»
Чужой, но самый близкий: что на самом деле связывает Хикару и Ёсики в аниме «Лето, когда умер Хикару»
Сколько сезонов и эпизодов в сериале «Клюквенный щербет»? Достаточно много, чтобы устать, но вас затянет с головой
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше